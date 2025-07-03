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СМИ объяснили связь спецоперации на Украине и обострение отношений с Азербайджаном

«Взгляд»: предпринимаются попытки создать новые фронты против России
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Обострение отношений между Москвой и Баку является попыткой Запада создать новые фронты против России, пишет газета «Взгляд».

Как пишет автор публикации, новые точки напряженности вынуждают Москву отвлекаться и тратить ресурсы на их урегулирование. Кроме того, эти точки напряженности создают нестабильность на границе России.

«Идут попытки создать новые точки напряженности – фактически новые фронты против России <...> Я считаю, что на нынешнем этапе эти инициативы исходят прежде всего от Великобритании, младшим партнером которой выступает Турция, а также со стороны Франции», — пояснил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

До этого директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявлял, что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.

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