В Венгрии заявили о попытке спецслужб Украины вмешаться в дела страны

Спецслужбы Украины пытались установить контакты с журналистами Венгрии, чтобы повлиять на мнение жителей страны. Об этом рассказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Украинские спецслужбы связывались с венгерской прессой и журналистами, чтобы повлиять на общественное мнение», — сказал он.

Гуйяш подчеркнул, что комитет по вопросам нацбезопасности парламента Венгрии был проинформирован о попытках спецслужб Украины вмешаться в дела страны.

Представитель венгерского правительства также рассказал, что в последнее время давление на страну со стороны Брюсселя и Киева становится все сильнее. По его словам, цель этого давления — заставить Будапешт изменить подход в отношении конфликта с Россией и не мешать вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проделал на саммите ЕС в Брюсселе тяжелую работу, пытаясь объяснить лидерам других европейских стран, почему не может поддержать прием Украины в сообщество.

Против вступления Украины в ЕС проголосовали и сами жители Венгрии в ходе референдума. По словам Орбана, членство Украины в Евросоюзе поддержали только 5% граждан страны. В свою очередь против выступили более 2,1 млн венгров, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.