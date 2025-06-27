Орбан заявил о «народном гневе» из-за позиции Венгрии по членству Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проделал на саммите ЕС в Брюсселе тяжелую работу, пытаясь объяснить лидерам других стран — членов Евросоюза, почему не может поддержать прием Украины в сообщество. Об этом политик сказал в кратком интервью YouTube-каналу Patriota по окончании встречи.

Орбан отметил, что позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС была встречена на саммите «с явным неодобрением». Политик признался, что его «чуть не захлестнул народный гнев», когда он заявил, что Венгрия не согласится начать переговоры с украинцами «по фундаментальным и стратегическим причинам».

«Хотя я старался изложить все вежливо, четко и аргументированно», — подчеркнул Орбан.

Перед саммитом ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что не может быть принято никаких реальных решений о вступлении Украины в ЕС, поскольку Венгрия против. По словам политика, это вето обойти нельзя.

26 июня Орбан рассказал об итогах референдума, который провели в Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС. Он сообщил, что только 5% венгров поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее в ЕС предупредили о «плохом послании» для Украины насчет членства в союзе.