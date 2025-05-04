Зеленский устроил перепалку с Орбаном

«Страна»: Зеленский раскритиковал Орбана за слова о вступлении Украины в ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана после заявления последнего о невозможности вступления Украины в ЕС. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Зеленский сказал, что, по опросам, «70% выступают за вступление Украины в ЕС». И связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии (они состоятся через год)», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Венгрия делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров». Как пишет «Страна», украинский лидер таким образом устроил «новую заочную перепалку» с властями Венгрии.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.