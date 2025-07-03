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В Госдуме обсуждают статус этнических объединений в России

«Ъ»: в Госдуме поспорили о статусе этнических объединений на территории России
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Сергей Петров/Global Look Press

Депутаты Госдумы поспорили о статусе этнических объединений на территории России, пишет «Коммерсантъ».

Накануне член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова выступила с предложением «отменить диаспоры», так как они не имеют законного статуса.

«Ни одно госведомство не должно иметь с ними дел. Это касается не только азербайджанской диаспоры», — написала она в Telegram.

По информации издания, самой жесткой позиции по этому вопросу придерживается «Справедливая Россия — За правду». Лидер партии Сергей Миронов предложил добиваться запрета землячеств и диаспор, «какие бы благообразные личины они на себя ни напяливали».

В КПРФ подчеркнули, что устанавливать номинальные запреты не нужно, но необходимо устранять те проблемы, с которыми сталкивается общество в лице «так называемых диаспор» или этнических анклавов.

В ЛДПР напомнили что месяц назад внесли законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями и членами национально-культурных автономий (НКА), занимающихся вопросами автономных этнических групп.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.

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