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В России призвали отменить иностранные диаспоры в стране

Член СПЧ Ахмедова: иностранные диаспоры в России нужно отменить
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Мария Девахина/РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова призвала отменить в России иностранные диаспоры. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала обострение отношений между Россией и Азербайджаном на фоне задержаний в обеих странах.

«Диаспоры надо отменять, это незаконное образование», — выразила свое мнение Ахмедова.

По ее словам, с такими структурами не должно иметь дело ни одно ведомство в стране. Это относится не только к диаспоре уроженцев Азербайджана, подчеркнула Ахмедова.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном.

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