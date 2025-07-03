В Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину

Нельзя говорить о том, что, прекратив поставки вооружений на Украину, США перестали поддерживать власти в Киеве. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По мнению парламентария, Вашингтон поддерживал и будет поддерживать Украину, однако теперь через европейские страны. В связи с этим нельзя говорить о США как о государстве, которое способствует локализации конфликта Москвы и Киева.

«Они должны занимать нейтральную позицию и все делать, что возможно, для локализации русско-украинского конфликта. Прекратив поставки вооружения, Вашингтон никоим образом не прекратит поддержку украинского режима», — сказал Швыткин.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее в прекращении военной помощи Украине от США увидели уступку России.