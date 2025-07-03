Президент Кыргызстана после России отправился в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров после рабочего визита в Россию вылетел в Азербайджан, чтобы принять участие в саммите глав государств Организации экономического сотрудничество (ОЭС). Об этом сообщает 24.KG.

Отмечается, что на мероприятии политики обсудят актуальные вопросы повестки дня ОЭС, в том числе принимаемые государствами-членами меры по борьбе с климатическими проблемами.

В работе саммита примут участие ряд глав государств, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев.

2 июля Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В последний раз он приезжал в российскую столицу 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ходе нынешней встречи Жапаров и президент РФ Владимир Путин подтвердили намерение укреплять взаимодействие между Россией и Киргизией по всем ключевым направлениям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.