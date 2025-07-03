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Журналист пояснил, зачем Макрон позвонил Путину

Христофору: Макрон позвонил Путину, торопясь опередить других лидеров ЕС
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Ludovic Marin/Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил на своем YouTube-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своем российскому коллеге Владимиру Путину, торопясь опередить других европейских лидеров.

«[Макрон] сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных», — отметил Христофору.

Журналист уточнил, что среди европейских лидеров было не так много тех, кто решился бы позвонить Путину, — это могли быть премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас. Но Макрон решил опередить всех.

До этого агентство Bloomberg писало, что лидеры европейских стран испытывают неловкость и разобщенность после звонка президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.

Издание ссылается на «официальный источник», знакомый с позицией Макрона, который заявил, что звонок был предпринят для того, чтобы президент США Дональд Трамп был не единственным западным лидером, общавшимся с Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что беседа Путина и Макрона приблизит мир на Украине.

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