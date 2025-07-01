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В Госдуме заявили, что беседа Путина и Макрона приблизит мир на Украине

Депутат Чепа: беседа Путина и Макрона приблизит мир на Украине
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Global Look Press

Разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном приблизит наступление мира на Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он указал, что любые переговоры способствуют разрешению проблем мирным путем, а их накопилось очень много. Речь идет об эскалации напряженности и гонке вооружений, где «Франция занимает не последнее место», сказал Чепа.

Депутат подчеркнул, что «такие разговоры очень важны» и предположил, что скоро появятся первые результаты.

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Нынешняя беседа двух политических лидеров стало первой почти за три года. В разговоре с Макроном Путин отметил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России на протяжении многих лет.

Ранее стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона.

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