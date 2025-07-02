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На Западе указали на неловкость и разобщенность Европы из-за звонка Макрона Путину

Bloomberg: европейские страны испытывают неловкость из-за звонка Макрона Путину
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Global Look Press/РИА Новости

Лидеры европейских стран испытывают неловкость и разобщенность после звонка президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Bloomberg.

Издание ссылается на «официальный источник», знакомый с позицией Макрона, который заявил, что звонок был предпринят для того, чтобы президент США Дональд Трамп был не единственным западным лидером, общавшимся с Путиным.

По словам собеседника, в Европе все еще существует скепсис по поводу целесообразности восстановления диалога с Москвой.

1 июля вечером прошел первый за почти три года телефонный разговор президентов Франции и России. Беседа длилась более двух часов и, по информации Кремля, политики успели обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Украине, Ближнем Востоке и проблемы иранской ядерной программы. Как беседу оценивают в Москве и почему Макрон решил возобновить контакты с Кремлем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что беседа Путина и Макрона приблизит мир на Украине.

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