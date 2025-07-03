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В Польше разочаровались решением США приостановить помощь Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш разочаровался решением США о помощи Украине
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление решением США приостановить военную помощь Украине. Об этом сообщает TVN.

По его словам, такое развитие событий не является хорошей новостью для Польши. Европейцы предпринимают необходимые усилия для помощи Украине, подчеркнул министр.

«Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот», — заявил Косиняк-Камыш.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.

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