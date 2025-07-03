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Надеждин подал обращение в Конституционный суд

Конституционный суд РФ зарегистрировал обращение Бориса Надеждина
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Конституционный суд (КС) России зарегистрировал обращение политика Бориса Надеждина. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале суда отмечается, что обращение находится на предварительном изучении в порядке статьи Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В пресс-службе КС рассказали, что Надеждин просит суд проверить ряд положений федеральных законов, которые связаны с лимитом подписей и признании их недействительными, на соответствие Конституции РФ.

В феврале 2024 года апелляционная инстанция Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу Надеждина на отказ в подаче иска, в котором он пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента.

21 февраля Верховный суд РФ отклонил иск политика о пересмотре решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Этот иск стал третьим, который Надеждин подал в инстанцию в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее Борис Надеждин был признан банкротом.

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