Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума. Об этом говорят опросы компании Gallup, опубликованные на их сайте.

«Рекордно низкие 58% взрослых в США заявили, что они «крайне» (41%) или «очень» (17%) гордятся тем, что являются американцами», — говорится в сообщении.

Данный показатель на девять процентных пунктов ниже прошлогоднего.

Среди демократов о гордости за свою страну заявили лишь 36% опрошенных (падение на 26%), обратная сторона у республиканцев — положительно ответили 92% (рост на 7%). В качестве одного из факторов, повлиявшего на их мнения, стало изменение внешней политики страны. С приходом к власти Дональда Трампа США изменили уровень своей вовлеченности в помощь Украине, прекратив поставки оружия Киеву.

В конце прошлого года опрос телеканала CBS и компании YouGov показал, что большая часть американцев выступала против поставок оружия Украине.

Ранее опрос показал, что Путину доверяют около 80% россиян.