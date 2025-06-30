На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос в США показал падение уровня гордости американцев за страну

Опрос Gallup: гордость за США среди американцев упала до рекордного минимума
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума. Об этом говорят опросы компании Gallup, опубликованные на их сайте.

«Рекордно низкие 58% взрослых в США заявили, что они «крайне» (41%) или «очень» (17%) гордятся тем, что являются американцами», — говорится в сообщении.

Данный показатель на девять процентных пунктов ниже прошлогоднего.

Среди демократов о гордости за свою страну заявили лишь 36% опрошенных (падение на 26%), обратная сторона у республиканцев — положительно ответили 92% (рост на 7%). В качестве одного из факторов, повлиявшего на их мнения, стало изменение внешней политики страны. С приходом к власти Дональда Трампа США изменили уровень своей вовлеченности в помощь Украине, прекратив поставки оружия Киеву.

В конце прошлого года опрос телеканала CBS и компании YouGov показал, что большая часть американцев выступала против поставок оружия Украине.

Ранее опрос показал, что Путину доверяют около 80% россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами