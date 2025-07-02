Климатолог отказался называть текущее лето холодным

Климатолог Кокорин: не стоит называть это лето холодным, июль может быть теплым

Не стоит поспешно оценивать лето в Центральной России как холодное, поскольку прошел только его первый месяц, и в июле не исключены волны тепла. Об этом заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, нынешнюю погоду в Москве и Подмосковье нельзя называть «аномальными холодами», поскольку несколько лет назад в московском регионе температура воздуха падала почти до нуля градусов, а Вологодской области в июне были заморозки.

«У нас прошел только первый месяц этого лета, и мы просматриваем несколько дней второго месяца, не более того, поэтому называть лето холодным мы не можем», — сказал Кокорин.

Он отметил, что первые дни июля выдались холодными, но это не значит, что потом не будет волны тепла.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в Москве на следующей неделе не наступит. Он отметил, что в Москве сейчас температура воды достигает всего +17°C. Между тем купальный сезон в столице прервался, когда температура воды была +20...+22°C. На следующей же неделе температура в водоемах не поднимется даже до +20°C.

Ранее в Гидрометцентре предсказали скорое потепление в Москве и Подмосковье.