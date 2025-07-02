Делегация РФ в Вене рассказала о разнице меморандумов России и Украины

Делегация РФ в Вене: Россия готова к новым переговорам с Киевом

Россия подтвердила готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, несмотря на принципиальные расхождения в позициях сторон. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, сообщает сайт МИД РФ.

На пленарном заседании Форума ОБСЕ по безопасности Жданова отметила, что текущие проекты меморандумов России и Украины имеют «прямо противоположный характер». По ее словам, ключевая задача предстоящих переговоров — найти пути сближения этих позиций.

«27 июня президент Владимир Путин подтвердил нашу принципиальную готовность к третьему раунду переговоров с Киевом. Мы ожидаем, что повестка будет включать обсуждение наших меморандумов по урегулированию», — подчеркнул дипломат.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены.

Ранее в Госдуме отвергли обвинения Вашингтона в затягивании урегулирования конфликта на Украине.