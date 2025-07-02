Песков: сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены

Сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ожидаем, что скоро будет согласован. Это взаимный процесс», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании времени.

На прошлой неделе в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в Кремле высказались о сроках третьего раунда переговоров с Украиной.