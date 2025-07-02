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В Госдуме отвергли обвинения Вашингтона в затягивании урегулирования конфликта на Украине

Депутат Ивлев отверг обвинения Келлога в затягивании переговоров
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Россия не затягивает урегулирование конфликта на Украине, это намеренно делают Киев и военно-промышленный комплекс стран НАТО. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Таким образом он прокомментировал заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование украинского конфликта.

Ивлев подчеркнул, что подобные заявления являются заблуждением, и напомнил, что Россия на переговорах в Стамбуле представила «ясный и четкий план» перехода к мира и готова к третьему раунду российско-украинских переговоров.

Парламентарий отметил, что Украина не спешит к диалогу из-за давления со стороны стран-членов НАТО, которые конкурируют между собой за прибыль от поставок вооружения республике.

По словам Ивлева, Украина в течение 34 лет не обрела реальной самостоятельности и до сих пор принимает важные решения лишь после консультаций с Европейским союзом и странами НАТО.

30 июня Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании конфликта.

При этом Келлог назвал недавние комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими». Представитель Кремля заявлял, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.

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Переговоры о мире на Украине
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