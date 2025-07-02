Несколько граждан Азербайджана выдворили из РФ после задержаний

В Петербурге задержали и выдворили из России несколько граждан Азербайджана

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции за последние дни задержали несколько граждан Азербайджана по делам о мошенничестве и избиении. Часть из них уже выдворили из страны, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Один из задержанных — глава строительной фирмы, который взял у троих человек деньги под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов. Ущерб по его делу превысил 46 миллионов рублей.

Кроме него сотрудники полиции поймали 13-летнего подростка вместе с семьей после конфликта на проспекте Большевиков. Юношу, а также его родителей, брата и сестру выдворили из РФ.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией.