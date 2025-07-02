В МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией

Отношения с Россией можно улучшить после организации расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Араз Азимов, передает Report.
«Азербайджан ожидает проведения Россией полного и прозрачного расследования этой катастрофы, выявления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях», — сказал замглавы ведомства.
Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.
В мае министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку и Москва контактируют по вопросу крушения самолета.
Ранее посольство России в Баку призвало россиян сообщать о случаях насилия.