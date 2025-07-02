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На Украине уволили языкового омбудсмена

Кабмин Украины уволил Тараса Креминя с поста языкового омбудсмена
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РИА Новости

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что кабмин Украины уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием срока его полномочий.

«Кабинетом министров Украины Тарас Дмитриевич Креминь уволен с должности уполномоченного по защите государственного языка с 8 июля 2025 в связи с окончанием срока назначения на должность», — написал Мельничук.

Креминь был на этом посту с июля 2020 года. Он неоднократно выступал за переход от «мягкой» украинизации к более решительной. Он также критиковал языковой закон, называя его наступлением на русскоязычных граждан страны.

В конце июня украинский президент Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также первого заместителя министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В апреле Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Это произошло вскоре после того, как в Сумах произошли несколько мощных взрывов. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ во время их торжественного награждения.

Ранее генштаб Украины уволил генерала, критиковавшего Зеленского.

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