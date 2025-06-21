Генштаб Украины уволил генерала, критиковавшего Зеленского

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его сняли с должности командующего оперативно-тактической группы «Угледар», которая действует на юге ДНР.

«На основании приказа Генерального штаба завершил полномочия командира тактической группы «Угледар»», — написал он.

По словам генерала, в сопровождении других офицеров он покинул «один из самых горячих пунктов Донбасса». При этом Наев утверждает, что дальнейшем на этом направлении будет работать один из новых корпусов ВСУ.

Известно, что генерал публично критиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, политическое руководство страны провалило подготовку армии.

До этого Зеленский анонсировал замену нескольких послов и министров в стране. Целью таких перестановок он назвал увеличение потенциала Украины в отношениях с партнерами и повышение «внутренней устойчивости» страны.

Ранее депутат Рады заявил о планах заменить главу Минобороны.