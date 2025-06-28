На Украине изменен состав ставки верховного главнокомандующего

Украинский президент Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также первого заместителя министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ. Об этом сообщается на сайте офиса президента, передает издание «Страна.ua».

«Утвердить в персональном составе ставки верховного главнокомандующего Драпатого Михаила Васильевича – командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Также в персональный состав ставки этим же указом Зеленский ввел первого замминистра обороны Сергея Боева и командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

В апреле сообщалось, что Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Это произошло вскоре после того, как в Сумах произошли несколько мощных взрывов. Как рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, удар был нанесен по месту скопления бойцов ВСУ во время их торжественного награждения.

Ранее на Украине поддержали законопроект о создании военного омбудсмена.