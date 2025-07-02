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Трамп заявил о заключении сделки с Вьетнамом

Трамп: США заключили торговую сделку с Вьетнамом
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Leah Millis/Reuters

Соединенные Штаты Америки заключили торговую сделку с Вьетнамом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Детали последуют», — написал глава Белого дома.

26 мая агентство Reuters сообщило, что чиновники Европейского союза (ЕС) предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США во вред европейским интересам. По данным журналистов, вьетнамским лидерам сказали, что невыгодные для Европы договоренности могут поставить под угрозу отношения азиатской страны с ЕС.

31 мая министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг заявил, что Ханой заинтересован в развитии сотрудничества с Вашингтоном в области обороны и безопасности. Глава ведомства подчеркнул, что подобное взаимодействие должно иметь своей целью поддержание мира и устойчивого развития стран.

Ранее Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем.

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