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В ЕС предостерегли Вьетнам от сделок с США во вред Европе

Reuters: в ЕС предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США
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Jorge Silva/Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США во вред европейским интересам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

«Европейские чиновники до визита (во Вьетнам президента Франции Эммануэля. — «Газета.Ru») Макрона сказали стране быть осторожной в уступках Белому дому», — говорится в сообщении.

По данным агентства, вьетнамским лидерам сказали, что невыгодные для Европы сделки Вьетнама с США могут поставить под угрозу отношения азиатской страны с ЕС.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что пошлины США представляют угрозу для рабочих мест в Германии, Еврокомиссия должна продвигать переговоры для поиска совместного решения.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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