Во Вьетнаме заявили о заинтересованности в развитии отношений с США

Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с США в сфере обороны и безопасности

Ханой заинтересован в развитии сотрудничества с Вашингтоном в области обороны и безопасности. Об этом на полях форума «Диалог Шангри-Ла» заявил министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг, передает Вьетнамское информационное агентство.

По его словам, военное ведомство республики придает большое значение развитию отношений с США в сфере безопасности и обороны. В связи с этим оно готово принимать участие в реализации программ всеобъемлющего стратегического партнерства между Ханоем и Вашингтоном. Фан Ван Зянг подчеркнул, что подобное взаимодействие должно иметь своей целью поддержание мира и устойчивого развития стран.

Также министр рассказал, что Вьетнам продолжает активно вести с США переговоры о подписании соглашения, касающегося действия экспортных тарифов.

В материале приводятся слова главы Пентагона Пита Хегсета. Он заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа ценит сотрудничество с Ханоем и надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. При этом речь идет о взаимодействии как в целом, так и в области обороны.

Ранее в Европе предостерегли Вьетнам от заключения сделок с США во вред странам региона.