На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство России в Баку призвало россиян сообщать о случаях насилия

Посольство РФ в Азербайджане попросило россиян сообщать о всех случаях насилия
true
true
true
close
Егор Алеев/ТАСС

Представители посольства РФ в Баку попросили сообщать о всех случаях насилия в отношении россиян. Об этом говорится в официальном заявлении в Telegram-канале дипведомства.

«Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59», — говорится в сообщении.

В публикации сообщается, что в представительство России в Азербайджане поступали обращения от россиян о случаях применения насилия. Помимо этого, неизвестные лица посещали места пребывания российских туристов и требовали предоставить документы. Кроме того, они спрашивали россиян о целях пребывания в стране.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

Ранее в МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами