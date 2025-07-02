Посольство России в Баку призвало россиян сообщать о случаях насилия

Посольство РФ в Азербайджане попросило россиян сообщать о всех случаях насилия

Представители посольства РФ в Баку попросили сообщать о всех случаях насилия в отношении россиян. Об этом говорится в официальном заявлении в Telegram-канале дипведомства.

«Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59», — говорится в сообщении.

В публикации сообщается, что в представительство России в Азербайджане поступали обращения от россиян о случаях применения насилия. Помимо этого, неизвестные лица посещали места пребывания российских туристов и требовали предоставить документы. Кроме того, они спрашивали россиян о целях пребывания в стране.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

Ранее в МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана.