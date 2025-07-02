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Макрон рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Макрон позвонил Зеленскому и рассказал о телефонном разговоре с Путиным
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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил свою беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, информирует «Интерфакс-Украина».

«Вчера состоялся этот звонок, и, в частности, президент Франции поделился с президентом Украины деталями своего разговора с Путиным. Больше информации пока не раскрываем», — отметил Литвин.

Как сообщало агентство Bloomberg, Макрон заявил Зеленскому, что позиция Владимира Путина по конфликту на Украине неизменна.

1 июля вечером прошел первый за почти три года телефонный разговор президентов Франции и России. Беседа длилась более двух часов и, по информации Кремля, политики успели обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Украине, Ближнем Востоке и проблемы иранской ядерной программы. Как беседу оценивают в Москве и почему Макрон решил возобновить контакты с Кремлем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о желании Макрона получить совет от Путина по поводу Ирана.

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