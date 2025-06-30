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В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое загадочное слово

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «зевосеул»
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Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Военная радиостанция «УВБ-76», известная как «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

30 июня, в 12:57 по московскому времени, на радиоволне прозвучало слово «зевосеул». В прошлом сообщении было передано другое необычное слово «вдохокол».

25 июня в канале была выложена расшифровка 24 сообщений, среди которых были такие необычные слова, как «буеропрыщ», «хрякохрыч», «раекокрах», «спидошлиц», «фондошурф», «коржоплот», «ментотреп».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила прозвище «жужжалка». Периодически сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

Местонахождение и точное назначение станции официально не раскрываются. В СМИ и среди энтузиастов она получила название «радио Судного дня» из-за предполагаемой связи с системой автоматического ядерного ответа «Периметр» — резервным механизмом, способным нанести ответный удар в случае уничтожения командных центров.

Ранее станция передавала слова «Целостат», «Биржевик».

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