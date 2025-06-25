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«Радиостанция Судного дня» передала множество сообщений в день саммита НАТО

«Радиостанция Судного дня» передала сразу 14 зашифрованных сообщений 25 июня
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Shutterstock

УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир сразу 14 сообщений в день проведения саммита в Гааге. Об этом говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Согласно публикации, первое сообщение прозвучало 25 июня в 9:09 мск и содержало набор цифр и букв: «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098». Второе сообщение было передано в эфир в 9:13 и звучало как: «НЖТИ 57103 буеропрыщ 3284 2505», в 10:44 мск можно было услышать «НЖТИ 28557 жердь 4668 3751». Далее прозвучали еще 11 сообщений с таким же непонятным для простого обывателя набором цифр и букв.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила еще одно название «Жужжалка». Она также считается «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

До этого Роскомнадзор впервые высказался о работе «Радиостанции Судного дня». В ведомстве заявили, что информация о пользователе, выходящем в радиоэфир на этой частоте, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

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