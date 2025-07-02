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В США раскрыли хитрый умысел Трампа в отношении России и Китая

Кроули: Трамп хочет наладить отношения с Россией для сдерживания Китая
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Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Россией, чтобы снизить растущее в мире влияние Китая. Таким мнением поделилась глава протокольной службы США Моника Кроули в подкасте Pod Force One.

«Президент Трамп пытается, или, как мне кажется, хочет провести своего рода обратный «ход Никсона» и наладить отношения с Москвой, чтобы использовать Россию как противовес растущему влиянию Китая», — предположила Кроули.

Она отметила, что стратегия американского лидера напоминает шаги экс-президента США Ричарда Никсона, который в свое время наладил отношения с Китаем для сдерживания СССР.

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп не хочет ужесточать санкции против России, несмотря на давление некоторых республиканцев и советников Белого дома, так как надеется на развитие экономического партнерства с РФ. В публикации говорится, что Трамп опасается того, что новые санкции могут привести к ухудшению отношений с президентом России Владимиром Путиным и эскалации конфликта на Украине.

Ранее Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли.

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Отношения России и США
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