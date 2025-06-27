Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших недель США направят ряду государств письма, содержащие перечень условий для ведения торговли с Америкой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Где-то в течение одной или полутора недель, или даже раньше, мы отправим письма с идеями. Мы уже поговорили со многими странами и просто скажем им, сколько им нужно платить, чтобы вести бизнес в США, и процесс пойдет быстро», — сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что хотя его тарифная политика и вызывает разочарование у некоторых стран из-за необходимости уплачивать пошлины, она уже принесла стране сотни миллиардов долларов. Он выразил надежду на заключение такого соглашения с крупными государствами, в частности с Индией, которое обеспечит американским компаниям полноценный доступ к их рынкам.

Трамп охарактеризовал текущий уровень торговли с Индией как крайне ограниченный, подчеркнув, что проникнуть на индийский рынок сейчас практически невозможно. Несмотря на то, что полное устранение всех торговых барьеров кажется ему «невероятным» и в успешности этого он не до конца уверен, президент отметил, что предварительные договоренности по данному вопросу уже достигнуты.

До этого генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на полях ПМЭФ-2025 отметила, что политика введения торговых пошлин администрацией Дональда Трампа во многих аспектах обернулась выгодой для Российской Федерации.

Ранее глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа.