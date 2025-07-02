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В Госдуме обвинили Мерца в лицемерии после слов об участии в конфликте на Украине

Депутат Чепа счел Мерца лицемером из-за слов об участии ФРГ в кризисе на Украине
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Fabrizio Bensch/Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в лицемерии после слов о том, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на поставки оружия Киеву. В беседе с News.ru он заявил, что действия Германии являются прямым вмешательством в конфликт.

«Все это [слова Мерца] — наглая ложь и лицемерие. Заявляя о продолжении поставок оружия, Мерц предлагает Украине взаимодействие с немецкими офицерами по оказанию помощи в обеспечении нормальной работы ракет Taurus, которые Германия поставляла и собирается поставлять дальше», — сказал Чепа.

По его словам, такое развитие событий является прямым вмешательством в конфликт.

До этого Фридрих Мерц заявил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине.

Заявление было сделано после того, как накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев и пообещал, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической п

Ранее в Госдуме оценили слова Мерца о европейском «ядерном зонтике».

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