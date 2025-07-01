В Госдуме оценили слова Мерца о европейском «ядерном зонтике»

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности создания европейского «ядерного зонтика» вызывает опасения. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Такими заявлениями на Западе подогревают конфликт в мире, они вызывают очень большие опасения, подчеркнул парламентарий. У Германии нет права даже рассуждать о возможности получения ядерного оружия, указал Чепа.

«Мы понимаем, что даже разговоры о ядерном оружии со стороны Германии меняют всю мировую архитектуру, которая была создана еще в 1945 году», — заявил депутат.

До этого Фридрих Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита. Канцлер ФРГ подчеркнул, что европейцы должны сделать все, чтобы сохранить партнерство в ядерной сфере с Вашингтоном. Однако это не означает, что страны континента не могут обсуждать создание «атомной защиты» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее немецкий политик призвал дать ФРГ доступ к ядерному оружию.