В МИД РФ заявили о разочаровании МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС

Россия разочарована отсутствием реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атаки украинских войск на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы разочарованы отсутствием какой-либо реакции на эти акции киевского режима со стороны секретариата МАГАТЭ, несмотря на то, что руководству агентства прекрасно известно и о самом факте нападения, и о том, какое именно государство, если быть точной, какой режим его совершил», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия будет добиваться нужной реакции на атаки Украины со стороны международных организаций.

27 июня сотрудников ЗАЭС атаковал дрон Вооруженных сил Украины. В результате инцидента был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место.

Инцидент прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, если данные о случившемся подтвердятся, то речь будет идти о «совершенно неприемлемой атаке» вблизи крупной атомной электростанции. Гросси призвал «немедленно прекратить» подобные нападения.

Ранее глава Запорожской области объяснил осторожность позиции МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.