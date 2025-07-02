Подоляк заявил, что США продолжают поставлять ракеты для Patriot на Украину

Подоляк: США на сегодняшний день продолжают поставлять ракеты для Patriot

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США продолжают поставлять вооружение ВСУ, в том числе ракеты для систем ПВО Patriot. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые совершенно явно защищают, масштабно защищают гражданское население на Украине», — заявил Подоляк.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей».

Ранее МИД Украины вызвал поверенного США на фоне остановки военных поставок.