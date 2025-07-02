МИД Украины вызвал поверенного США на фоне остановки военных поставок

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах США Джона Гинкеля из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Telegram-канале.

Согласно публикации, замглавы украинского МИДа Марианна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

В ведомстве отметили, что задержка поставок военной помощи Украине может привести к продолжению наступления России на фронте.

По информации американских СМИ Politico и NBC News, США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в Германии рассказали, что остановит конфликт на Украине.