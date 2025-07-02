Келлог отказался от слов о сдерживании Украины

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что не обещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «поработать» над тем, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не били по России. Американский политик в соцсети Х заявил, что его слова были вырваны из контекста.

«Эта цитата вырвана из контекста. Мы в разговоре с Лукашенко обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня», — написал Келлог.

Он подчеркнул, что любые ограничения действий Киева зависят от ответных действий Москвы. Келлог отметил, что ни разу не делал заявлений о «ведении войны Украиной за пределами полного прекращения огня».

Лукашенко и Келлог встретились 20 июня в Минске. Они общались более шести часов и затронули в том числе конфликт на Украине.

После этого появилась информация, что спецпосланник Трампа пообещал президенту Белоруссии «поработать» над тем, чтобы Киев не наносил удары по территории РФ.

По данным БелТа, Лукашенко отметил, что это будет хороший шаг на пути урегулирования конфликта. Президент также заявил, что верит, что США хотят прекратить войну.

Ранее стало известно, что Лукашенко и Келлог обсуждали кроме конфликта на Украине.