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Стали известны темы переговоров Лукашенко и спецпосланника Трампа

Лукашенко и Келлог обсуждали санкции, конфликт на Украине и отношения с Россией
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Press Service of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Belarus/Reuters

Во время переговоров в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник его американского коллеги Кит Келлог обсуждали санкции против республики, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Москвой и Пекином. Об этом рассказала The New York Times пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

По ее словам, встреча началась накануне вечером и длилась более 6,5 часов.

Как пишет газета, Келлог встретился с белорусским лидером в просторной, отделанной мрамором официальной резиденции главы республики, Дворце Независимости. Спецпосланник на видео сравнил здание с резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Лукашенко поблагодарил высокого гостя за визит, «изображал из себя радушного хозяина» и отметил, что приездом в Минск спецпосланник «наделал много шума в мире». Келлога сопровождал заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, в феврале посетивший Белоруссию, стремясь заключить сделку, по которой Лукашенко освободит политических заключенных в обмен на смягчение санкций.

В итоге 21 июня в республике освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея. На свободе они оказались после встречи Лукашенко и Келлога. Людей отправили в Литву, где они воссоединились со своими родными и близкими.

Ранее была названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского.

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