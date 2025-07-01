Келлог пообещал Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по РФ

Лукашенко: представитель США обещал поработать, чтобы Киев не бил по России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что довел до Вашингтона позицию Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что спецпосланник президента США Кит Келлог пообещал главе республики «поработать» над тем, чтобы Киев не наносил удары по территории России.

По мнению Лукашенко, это будет хороший шаг к прекращению конфликта.

«Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну», — отметил президент Белоруссии.

Он также призвал Вашингтон отойти от предвыборной вакханалии и реализовать ранее заявленные цели.

До этого пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и Келлог во время встречи обсуждали санкции против республики, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что Лукашенко общался со спецпосланником Трампа более шести часов.