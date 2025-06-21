Лукашенко общался со спецпосланником Трампа более шести часов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко общался со спецпосланником американского президента Китом Келлогом более шести часов, сообщила The New York Times пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

По ее словам, встреча началась накануне вечером и длилась около шести с половиной часов.

«Переговоры... затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем», — сказала пресс-секретарь.

До этого в республике освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея. На свободе они оказались после встречи Лукашенко и Келлога. Людей отправили в Литву, где они воссоединились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

Ранее была названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского.