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В Госдуме считают, что разговор Путина с Макроном «пробил дно дипломатического безмолвия»

Депутат Чепа: Путин и Макрон могли найти точки соприкосновения по ряду вопросов
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Global Look Press/РИА Новости

Разговор президента России Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном «пробил дно дипломатического безмолвия» между странами, что может стать основой для понимания причин украинского конфликта в Европе. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Учитывая вот такую длину разговора, можно надеяться, что лидеры нашли какие-то точки соприкосновения в своих позициях. По крайней мере, пробито то дно дипломатического безмолвия между нашими странами, и это очень важный шаг к возможности понимания той ситуации, которая привела к конфликту», — подчеркнул он.

Депутат выразил надежду на то, что французскому лидеру «хватит разума» прекратить проводить ту политику, которую проводила Франция на протяжении многих лет в отношении украинского кризиса.

Чепа заявил, что именно Франция с Германией виноваты в том, что минские соглашения по Украине не выполнялись, что в конечном счете привело к конфликту.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона.

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