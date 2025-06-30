Во Франции рассказали о влиянии поддержки Украины на социальную сферу Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Украине и сокращая медицинскую поддержку своих жителей.

Так политик отреагировал на заявление главы Национального фонда медицинского страхования Франции Томаса Фатома об отмене поддержки больных раком во время ремиссии.

«Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатом объявляет о том, что рак больше не будет покрываться «во время фаз ремиссии», в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!» — написал Филиппо.

В начале июня стало известно, что французское правительство предоставит Украине государственные финансовые гарантии на сумму €1,5 млрд для финансирования закупок оборонной продукции у французских производителей.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна уже отдала «все, что могла» Украине, и больше не может поставлять оружие ВСУ. Он отметил, что Париж отдал Киеву даже часть гаубиц Caesar, которые обещал другим партнерам, таким как Копенгаген.

Ранее в Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине.