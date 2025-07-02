Политолог оценил итоги разговора Путина и Макрона

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона не приходится говорить о сдвиге политики Парижа в сторону развития связей с Москвой, но диалог всегда необходим при решении кризисов, поэтому его «можно приветствовать». Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Конечно, надеяться, что после этого произойдет какой-то сдвиг во французской политике в сторону сотрудничества и какого-то взаимодействия с Россией, не стоит, потому что очень многим эти отношения были подпорчены. Но тем не менее, любой диалог полезен. Невозможно решить проблему, не разговаривая даже со своим противником. Вот, поэтому можно приветствовать этот диалог», — подчеркнул он.

Политики стран Европы и Макрон в частности демонизировали Россию, тем самым лишив себя возможности выступать в качестве посредника в решении конфликта на Украине. Тем не менее диалог по решению международных кризисов всегда необходим, считает Федоров.

По оценке эксперта, Макрон мог позвонить Путину потому, что события на Украине убедили французского лидера в бесперспективности «воинственной русофобской позиции».

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.