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Пашинян пригрозил сотрудникам компании Карапетяна увольнениями

Пашинян пригрозил увольнениями в «Электросетях Армении» после ареста Карапетяна
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании «Электросети Армении» за политическую активность на фоне ареста владельца компании, бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом политик написал на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24 июня Пашинян заявил, что план национализации компании «Электросети Армении» готов.

Премьер написал в соцсети, что те сотрудники компании, которые, «бросив работу, заняты политическими интригами», будут в июле уволены. По его словам, те лица, которые принуждают сотрудников организации участвовать в собраниях, пойдут под суд.

Пашинян добавил, что те работники компании, которые продолжают выполнять свои должностные обязанности, не подвергнутся санкциям, а уволенные за нежелание участвовать в указанных собраниях, будут в июле восстановлены на работе им будет перечислена невыплаченная зарплата.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.

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