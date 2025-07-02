Маск похвалил Трампа за политику на Ближнем Востоке

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, в котором он объявил о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующий пост опубликован в соцсети Х.

Маск отметил, что нужно «отдать должное» Трампу, который «успешно разрешил несколько серьезных конфликтов по всему миру».

1 июля Трамп заявил, что Израиль согласился с условиями для прекращения огня в секторе Газа на срок 60 дней. Американский лидер, что это стало возможным благодаря его представителям, которые провели «продолжительную и продуктивную встречу» с израильским руководством.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на заседании правительства, что на следующей неделе отправится в Вашингтон и встретится там с Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

Ранее Маск пригрозил Трампу после слов о возможной депортации.