Маск пригрозил Трампу после слов о возможной депортации

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о своей возможной депортации. На своей странице в соцсети Х он заявил, что может обострить ситуацию еще сильнее, однако пока не станет этого делать.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал бизнесмен.

1 июля старший корреспондент Белого дома Эмили Гудин заявила, что американский лидер пообещал рассмотреть возможность депортации Маска.

Очередной публичный скандал между бывшими друзьями Трампом и Маском разгорелся после того, как глава США в соцсети Truth Social посоветовал предпринимателю «прикрыть лавочку» и «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта о налогах под названием «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill).

Маск в своем сообщении в соцсети Х привел данные опросов, которые показали, что законопроект Трампа является политическим самоубийством для Республиканской партии. Он также ретвитнул результаты исследований, в которых говорится, что более половины американцев считают, что эта инициатива президента повысит бюджетный дефицит США.

Ранее Трамп предложил DOGE проверить Маска.