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Шведский аналитики Берн назвал помощь Украине бессмысленной

Шведский аналитик Берн: миллиардная помощь Запада Украине потрачена впустую
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Adam Gray/AP

Западные страны, оказывая финансовую помощь Украине, бросают деньги «в черную дыру». Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

Берн подчеркнул, что такое решение правительств западных государств является «сущим безумием».

«Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру «Украина» — сущее безумие», — отметил аналитик.

Он выразил мнение, что Запад в самом начале допустил ошибку, оценивая Россию, в особенности ее армию.

В июне бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис подверг критике военную помощь Украине, назвав ее бессмысленной.

До этого немецкий генерал Кристиан Фройдинг допустил возможность продолжения европейской военной поддержки Украины в случае прекращения американской помощи. Он отметил, что уже одобренные поставки вооружений могут обеспечить Украине обороноспособность в течение лета, но сроки зависят от логистики и темпов потребления боеприпасов украинской армией.

Ранее на Западе заявили о безысходной ситуации для США из-за Украины.

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