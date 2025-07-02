Западные страны, оказывая финансовую помощь Украине, бросают деньги «в черную дыру». Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

Берн подчеркнул, что такое решение правительств западных государств является «сущим безумием».

«Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру «Украина» — сущее безумие», — отметил аналитик.

Он выразил мнение, что Запад в самом начале допустил ошибку, оценивая Россию, в особенности ее армию.

В июне бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис подверг критике военную помощь Украине, назвав ее бессмысленной.

До этого немецкий генерал Кристиан Фройдинг допустил возможность продолжения европейской военной поддержки Украины в случае прекращения американской помощи. Он отметил, что уже одобренные поставки вооружений могут обеспечить Украине обороноспособность в течение лета, но сроки зависят от логистики и темпов потребления боеприпасов украинской армией.

Ранее на Западе заявили о безысходной ситуации для США из-за Украины.