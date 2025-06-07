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Экс-подполковник армии США заявил о бессмысленности помощи Украине

Подполковник ВС США в отставке Дэвис назвал военную помощь Украине бессмысленной
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис подверг критике военную помощь Украине, назвав ее бессмысленной. Своим мнением он поделился в выступлении на YouTube-канале «Deep Dive».

Дэвис выразил сомнение в способности президента Зеленского принимать рациональные решения и заявил, что дальнейшая поддержка Киева не способна изменить ход конфликта.

Он сравнил предоставление дополнительной военной помощи с бессмысленной растратой ресурсов. По словам Дэвиса, любые дальнейшие вложения в военную помощь Украине — это лишь пустая трата денег налогоплательщиков.

«Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю, вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку», — отметил Дэвис.

До этого немецкий генерал Кристиан Фройдинг допустил возможность продолжения европейской военной поддержки Украины в случае прекращения американской помощи. Он отметил, что уже одобренные поставки вооружений могут обеспечить Украине обороноспособность в течение лета, но сроки зависят от логистики и темпов потребления боеприпасов украинской армией.

Ранее СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы.

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