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На Западе заявили о безысходной ситуации для США из-за Украины

Экономист Пилкингтон: США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине
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Nathan Howard/Reuters

США и Европа находятся в безысходной ситуации на Украине и не знают, как из нее выбираться. Такое мнение высказал экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

«Чем больше делает сторона, выступающая за [конфликт], тем больше они отдаляют своих сторонников. Ситуация на Украине для них, очевидно, отчаянная», — написал он.

Он отметил, что нельзя недооценивать тяжесть ситуации для Британии и стран Евросоюза. Лидеры стран ЕС не знают, как выходить из сложившейся ситуации, добавил Пилкингтон.

26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее в Турции указали Германии на опасность передачи дальнобойных ракет Украине.

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